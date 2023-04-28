Скорая помощь в Адыгее в прошлом году совершила порядка 168 тыс. выездов

Министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков поздравил сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и обнародовал статистические данные по работе ведомства.
Республиканский центр скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф является настоящей службой спасения, пишет ИА «Адыгея сегодня». Только за минувший год бригады медиков обслужили около 168 000 вызовов и выполнили 51 вылет санавиации, спасли при этом десятки тысяч жизней, отметил чиновник.
В круглосуточном режиме жителей Адыгеи обслуживает 50 бригад. Парк автомобилей периодически проходит обновление. Только в 2023 году автопарк СМП пополнился девятью машинами, поделился глава Минздрава Адыгеи.
Однако основные показатели работы службы скорой медпомощи – это своевременность, постоянная готовность, высокие профессиональные навыки и умение принимать оперативные и верные решения, подчеркнул Меретуков.