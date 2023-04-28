Военкор Юрий Котенок: у боксера Александра Усика наступило помрачение души, для русских он больше не существует

Украинский боксер Александр Усик приехал на фронт в форме ВСУ и произвел выстрел из миномета по Донбассу, сообщили российские военные телеграм-каналы. Как заявил военный аналитик Юрий Котенок в беседе с корреспондентом ФАН, тем самым спортсмен показал, что впал в национализм, предал русский мир и истинное христианство.
Видео с обстрелом Усиком позиций русской армии было опубликовано накануне в ряде телеграм-каналов. Согласно подписи, друг снимавшего данное видео «встретился с чемпионом мира по боксу Саней Усиком на фронте». На кадрах видно, как похожий на знаменитого украинского боксера мужчина производит выстрел из миномета под одобрительный клич своих товарищей. Время и место, где снималось данное видео, не уточняется.
«Чемпион мира по боксу из Симферополя лично произвел выстрел из миномета», — написали авторы телеграм-каналов.
По мнению военного аналитика, то, что сделал уроженец Крыма Усик — это настоящий позор.
«Думаю, у Усика наступило помрачение души, он не выдержал самого серьезного испытания. Он мог бы действительно, пользуясь своим статусом, как минимум, остаться в стороне от военных действий, а также от того наката, который сейчас идет на Украине на истинное православие. Там творится унижение и перемалывание десятков тысяч православных, в попытке создать абсолютно раскольническую церковь — ПЦУ, которая подотчетна содомитам», — сообщил Котенок.
Эксперт напомнил, что ранее Усик позиционировал себя, как абсолютно православный человек, готовый всячески защищать главную каноническую церковь Украины.
«Теперь же Усик совершенно очевидно впал в украинский национализм, это явное повреждение его души. И это — настоящий позор! Этот человек вполне мог позволить себе не участвовать в карательных действиях ВСУ, тем более — на донецком направлении, где украинская армия расстреливает из орудий беззащитных мирных жителей. При этом Усик, видимо, забыл, что сам является уроженцем Крыма. Или просто не принял историческую реальность, отказался воспринимать справедливость в том виде, какая она есть. Крым вернулся в Россию, как следствие кампании чудовищной русофобии, имевшей место на Украине. Но Усик этого признать не может, потому что у него — ограниченное сознание, он зациклен на материальных благах, на своих огромных доходах от поединков», — указал Котенок.
Кроме того, считает Котенок, Усик больше не может позиционировать себя, как верующий человек.
«К сожалению, и паства, и сами пастыри на Украине сейчас подвержены страшному удару со стороны государства. Думаю, ситуация в этой сфере там будет только ухудшаться — у православной церкви отбирают все, что у нее есть, притесняют и арестовывают священников и монахов. А такие люди, как Усик, только способствуют легализации беспредела. И это — самое печальное. Начиная спецоперацию против нацистов, мы рассчитывали на понимание со стороны истинных украинцев. Ведь боевые действия развязаны не по нашей вине — Россия сегодня вынуждена защищать свое историческое пространство», — сказал собеседник ФАН.
У Усика, считает аналитик, был шанс понять это, остаться в стороне, и просто молиться за победу русского мира.
«Но вместо этого он, имея выбор, все же пошел в стан оголтелых русофобов. Похоже, его неприглядная внутренняя сущность наконец-то вышла наружу. Я всегда позитивно относился к Усику, как к спортсмену, но с этого момента он для меня не больше существует. Бог ему судья», — заключил Котенок.
Напомним, свой последний бой боксер Александр Усик провел 20 августа 2022-го в Саудовской Аравии, в нем он победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ранее спортсмен придерживался пророссийских взглядов, и обещал «до последнего отстаивать храмы Украинской православной церкви».