Военкор Юрий Котенок: у боксера Александра Усика наступило помрачение души, для русских он больше не существует

Видео с обстрелом Усиком позиций русской армии было опубликовано накануне в ряде телеграм-каналов. Согласно подписи, друг снимавшего данное видео «встретился с чемпионом мира по боксу Саней Усиком на фронте». На кадрах видно, как похожий на знаменитого украинского боксера мужчина производит выстрел из миномета под одобрительный клич своих товарищей. Время и место, где снималось данное видео, не уточняется.