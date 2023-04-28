Источник ФАН: Блогерша Блиновская год назад подозревалась в мошенничестве при покупке мужских часов за 14 млн рублей

Однако бизнесмен денег так и не увидел. Потехин обратился в суд с иском, однако доказать свою правоту он не смог. Блиновская уверяла, что подпись в договоре купли-продажи не ее. Свою позицию она подкрепила заключением экспертизы, которую сделали по ее заказу.