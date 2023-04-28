Источник ФАН: Блогерша Блиновская год назад подозревалась в мошенничестве при покупке мужских часов за 14 млн рублей

Блогерша Елена Блиновская более года назад подозревалась в мошенничестве при покупке часов стоимостью более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает источник ФАН.
Занимающийся туристическим бизнесом предприниматель Алексей Потехин продал блогеру Блиновской часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore. При покупке она выплатила аванс — 20% от суммы, а остальное обещала выплатить в течение пяти дней.
Однако бизнесмен денег так и не увидел. Потехин обратился в суд с иском, однако доказать свою правоту он не смог. Блиновская уверяла, что подпись в договоре купли-продажи не ее. Свою позицию она подкрепила заключением экспертизы, которую сделали по ее заказу.
Ранее Блиновскую доставили в Пресненский районный суд для избрания меры пресечения. «Королеве марафонов» предъявлены обвинения в неуплате налогов.