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Bloomberg: На востоке Евросоюза сокращают помощь украинцам и напоминают беженцам о поиске работы

Общество
Bloomberg: На востоке Евросоюза сокращают помощь украинцам и напоминают беженцам о поиске работы

Сразу несколько стран восточного крыла Евросоюза сокращают помощь украинским беженцам. Растущие расходы стали дополнительным бременем для государств ЕС в условиях инфляции.

Часть льготных программ для переселенцев уже свернули или планируют пойти на такие шаги в Польше, Чехии, Словакии и Румынии. Как результат, многие беженцы лишатся возможности платить за жилье.

В сложившейся ситуации местные власти предложили украинцам найти работу. А одна из собеседниц Bloomberg призналась, что беженцы «явно становятся обузой».

«Всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — цитирует агентство стоявшую в очереди за продуктами украинку.

Граждане Великобритании ранее потребовали ужесточить проверку данных беженцев с Украины на фоне участившихся случаев мошенничества и воровства.
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