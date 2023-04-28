Строительство магистрального газопровода Анапа – Тамань сопровождается археологическими раскопками

Власти Краснодарского края рассказали о раскопках древнего захоронения раннего железного века.
Как пояснили в администрации региона, археологические раскопки памятника VII-VI веков до нашей эры проводятся в рамках работ по строительству магистрального газопровода между Анапой и Таманью. На месте раскопок в древности проживали племена синдов, о которых упоминали античные авторы, сообщает кубанское.рф.
Археологи обнаружили и изучили 24 погребения, в которых найдены образцы керамической посуды разных типов, бронзовые браслеты, фрагменты украшений одежды, серьги и железные серпы. В ряде захоронений имеются железные наконечники копий, ножи, топоры и кинжалы древних воинов.