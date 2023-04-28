В правительстве обсудили комплекс мер для снижения числа россиян, получающих черную зарплату

Один из источников объяснил необходимость снижения числа сотрудников, получающих «черную» зарплату, тем, что при таких условиях заработная плата в среднем на 30% меньше, чем при формальных. Меры для уменьшения уровня теневой занятости могут ввести на федеральном и региональном уровнях.