В правительстве обсудили комплекс мер для снижения числа россиян, получающих черную зарплату

Правительство РФ подняло вопрос о принятии дополнительных мер для уменьшения уровня теневой занятости в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые участвовали в сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Один из источников объяснил необходимость снижения числа сотрудников, получающих «черную» зарплату, тем, что при таких условиях заработная плата в среднем на 30% меньше, чем при формальных. Меры для уменьшения уровня теневой занятости могут ввести на федеральном и региональном уровнях.
В первом случае власти могут поручить ФНС проверять организации, после обнаружения у них признаков теневой занятости. На региональном уровне Правительство России предлагает выделить отрасли, в которых риск неофициального трудоустройства более вероятен, и устанавливать ежегодные целевые показатели его снижения. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов полагает, что главная причина усиления контроля над теневым сектором — обеспечение большей стабильности региональных бюджетов.
Ранее министерство финансов предложило обязать блогеров платить налог по ставке 30%. Речь идет о доходе, полученным по работе на российских доменах.