Семь советов психолога Плужникова, как соблюдать диету и не впадать в депрессию и ярость

При диете по медицинским показаниям эта «великолепная семерка» рекомендаций выполняется под наблюдением диетолога, подытожил эксперт. А в случае срыва вернуться на правильный путь и не опустить руки также помогут все приведенные рекомендации. В том числе необходимо вспомнить, ради чего человек садился на диету, и отнестись к себе без критики — то есть с самосостраданием, рассказать о своем срыве близким людям, которые его поддерживают. И, конечно, если у него был реалистичный план изначально, то срывы не будут восприниматься болезненно.