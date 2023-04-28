Семь советов психолога Плужникова, как соблюдать диету и не впадать в депрессию и ярость

Соблюдение диеты – непростое дело. Ведь абстинентный синдром может настигнуть человека вне зависимости, пытается он просто похудеть или вынужден придерживаться лечебных рекомендаций по питанию, как, например, диабетики и язвенники. Многие признаются, что из-за ограничений чувствуют себя подавленными, опускаются руки. Или, напротив, становятся раздражительными и срываются на окружающих. Есть ли способы, снимающие подобную «побочку» диет, рассказал ФАН психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников.
Действительно, подтвердил психолог, соблюдение диеты может быть сложным для некоторых людей, поскольку, с одной стороны, сам факт такого мероприятия вызывает стресс, тревогу и гнев из-за ограничений в пище, и постоянное желание съесть что-нибудь вкусненькое, с другой. Эксперт дал несколько советов тем, кто соблюдает диету, как совладать с этими негативными эмоциями.
«Первое. Медленно вносите изменения в свой рацион. Начните со снижения потребления нежелательных продуктов или их замены на более полезные альтернативы. То есть вместо того, чтобы есть простые углеводы, всякие пироженки, приобретаете так называемые умные сладости. Это поможет вашему организму привыкнуть к изменениям в рационе и уменьшить стресс», — предложил собеседник ФАН.
Во-вторых, считает он, необходимо разработать реалистичный план. Постановка нереалистичных целей и большие ограничения действительно приводят к разочарованию, депрессивным переживаниям и тревоге по поводу необходимости придерживаться выбранного маршрута. Нужно ставить себе достижимые цели. И, конечно, следует обсуждать с врачом-диетологом, действительно ли можно в условиях ваших физиологических возможностей их достичь.
«Третье. Диета должна опираться на ценности человека. То есть если это диета по медицинским показателям, помните о том, что для вас действительно ценно ваше здоровье, если это диета, касающаяся красоты, например, или самочувствия, тоже вспомните об этих ценностях. Если они притягательны для вас, то смогут мотивировать соблюдать диету. А полученные положительные эмоции чаще всего будут перекрывать негативные эмоции в связи с ограничениями», — продолжил эксперт.
Четвертым пунктом Илья Плужников назвал необходимость отмечать свои успехи, благодарить даже за маленькие достижения, позволять себе небольшие удовольствия, которые не будут угрожать диете. Возможно, это будет позитивная активность, приносящая удовольствие, но не из сферы питания.
«Пятый пункт касается социальной поддержки. В 1963 году Жан Нейдетч разработал так называемую Weight Watchers диету, которая включала в себя встречи людей, которые сидели на диете, для обсуждения успехов. Это действительно работало. И сейчас существует: какая-то поддержка других участников, да и в целом социальная поддержка, очень важна. И эту поддержку можно получить не только от людей, которые тоже сидят на диете, но и в целом от друзей, близких людей, или если вы рассказываете о своем нелегком пути в социальных сетях», — — поделился информацией психолог.
В качестве шестого пункта Илья Плужников привел практики стресс-менеджмента, которые не имеют прямого отношения к пищевому поведению, но тоже работают. Это могут быть практики осознанности, медитации, какие-то увлечения, которые приносят удовольствие, йога и так далее. Конечно, можно использовать различного рода психотерапевтические методики, которые представлены в литературе по self help и стресс-менеджменту в общем — в контексте настройки пищевого поведения.
«Седьмой пункт — самосострадание. Относитесь к себе с милосердием, самоуважением, сочувствием. Не критикуйте себя, не осуждайте. Я также рекомендую читать книги по self help, которые касаются самосострадания. Таких сейчас достаточно много, например, книги Кристин Нефф и последняя работа “Как пережить трудные минуты жизни”», — озвучил еще одну рекомендацию психолог.
При диете по медицинским показаниям эта «великолепная семерка» рекомендаций выполняется под наблюдением диетолога, подытожил эксперт. А в случае срыва вернуться на правильный путь и не опустить руки также помогут все приведенные рекомендации. В том числе необходимо вспомнить, ради чего человек садился на диету, и отнестись к себе без критики — то есть с самосостраданием, рассказать о своем срыве близким людям, которые его поддерживают. И, конечно, если у него был реалистичный план изначально, то срывы не будут восприниматься болезненно.
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