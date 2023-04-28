Украинский беспилотник попытался взорвать УАЗ белгородских пограничников

Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался взорвать автомобиль пограничников в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дрон был вооружен двумя самодельными взрывными устройствами. Предполагается, что они были сделаны на базе осколочного гранатометного выстрела ВОГ-17.
Инцидент произошел возле села Бутырки Валуйского района. Согласно предварительным данным, БПЛА сбросил взрывные устройства рядом с внедорожником.
В результате этого УАЗ лишь немного задело осколками. Дрону не позволили улететь назад, он был оперативно уничтожен.
Ранее жительница села Щетиновка получила осколочное ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Также были разрушены несколько построек.