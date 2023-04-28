Пьяный водитель из Смоленска сбил двух пенсионерок на кладбище и влетел в ограду одной из могил

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, находясь на территории захоронения, россиянин за рулем неудачно сдал назад и врезался в машину. Чтобы избежать ответственности, он попытался скрыться с места аварии. Однако в пути он сбил двух пенсионерок и влетел в ограду одной из могил. Свидетели полагают, что мужчина был в нетрезвом состоянии.