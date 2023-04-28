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Пьяный водитель из Смоленска сбил двух пенсионерок на кладбище и влетел в ограду одной из могил

Происшествия
Пьяный водитель из Смоленска сбил двух пенсионерок на кладбище и влетел в ограду одной из могил

Водитель из Смоленска проехал на Бельское кладбище, где устроил ДТП. В результате он сбил двух пенсионерок. Мужчина также врезался в одну из оград.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, находясь на территории захоронения, россиянин за рулем неудачно сдал назад и врезался в машину. Чтобы избежать ответственности, он попытался скрыться с места аварии. Однако в пути он сбил двух пенсионерок и влетел в ограду одной из могил. Свидетели полагают, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Женщины получили сотрясение мозга и переломы голеней. Обеих доставили в Дорогобужскую ЦРБ. Водителю могут выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. Если нанесенный здоровью женщин вред будет оценен как тяжкий, ему грозит уголовное дело.

Ранее в Тюменской области пьяный водитель наехал на двух несовершеннолетних. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за подобные правонарушения.
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