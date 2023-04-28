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Российского посла Юрия Клименко вызвали в Министерство иностранных дел Испании

Политика
Российского посла Юрия Клименко вызвали в Министерство иностранных дел Испании

Министерство иностранных дел Испании вызвало посла России в стране Юрия Клименко. Об этом говорится в материале местной газеты El Confidencial со ссылкой на источники.

Как стало известно, причиной послужила публикация в Twitter-аккаунте дипломатического представительства Москвы. Речь идет о появившейся в социальной сети видеозаписи, касающейся ситуации на Украине.

При этом журналисты подчеркнули, что госсекретарь королевства по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено уже встретилась с российским послом. Кроме того, внешнеполитическое ведомство потребовало от Клименко удалить вызвавший вопросы пост.

Меж тем президент Словакии Зузана Чапутова и чешский лидер Петр Павел прибыли в украинскую столицу. Сообщается, что в Киеве политики проведут переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.
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