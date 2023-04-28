Душевнобольную жительницу Волгограда сделали соучастницей аферы

Как пишет сетевое издание «Городские вести», знакомые воспользовались тем, что женщина имеет ментальные расстройства, и уговорили ее незаконно взять ссуду. Преступники сделали фальшивый паспорт, вклеив в него фото волгоградки. По этому документу фигурантка получила кредитную карту в одном из офисов связи.