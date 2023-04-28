Душевнобольную жительницу Волгограда сделали соучастницей аферы

Мошенники в Волгограде втянули психически нездоровую мать двоих малолетних детей в кредитную аферу. Центральный райсуд признал даму виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как пишет сетевое издание «Городские вести», знакомые воспользовались тем, что женщина имеет ментальные расстройства, и уговорили ее незаконно взять ссуду. Преступники сделали фальшивый паспорт, вклеив в него фото волгоградки. По этому документу фигурантка получила кредитную карту в одном из офисов связи.
За это организаторы мошеннической схемы выдали ей вознаграждение, а карту присвоили. В ходе расследования оказалось, что правонарушители совершили несколько подобных преступлений с участием этой же девушки.
В содеянном душевнобольная созналась. В виду того, что она имеет отклонения в развитии, воспитывает детей, суд оставил ее на свободе. Женщине назначили 1,5 года заключения условно.