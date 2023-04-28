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Польша потребует от ЕК проверить экспорт продовольствия с Украины на наличие рыночных нарушений

Экономика
Польша потребует от ЕК проверить экспорт продовольствия с Украины на наличие рыночных нарушений

Польша потребует от ЕК проверить экспорт продовольствия с Украины на наличие нарушений условий рынка. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Глава правительства отметил, что просьба направленна на проверку нарушений в нескольких областях. Среди них молочные продукты, яйца и птица.

«Мы подадим запрос в ЕК с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца, молочные продукты», — заявил Моравецкий.

Ранее Польша ввела запрет на экспорт сельхозпродукции с Украины. Данное решение было мотивированно законом 20 летней давности и митингами местных фермеров.
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