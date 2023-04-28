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В столичном Беловежском пруду обнаружили останки двух мертвецов в оранжевых костюмах

Происшествия
В столичном Беловежском пруду обнаружили останки двух мертвецов в оранжевых костюмах

В Беловежском пруду Можайского района Москвы обнаружены останки двух мертвецов в оранжевых костюмах, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, московский аквалангист-любитель, погрузившись в Беловежский пруд в Можайском районе, обнаружил останки двух тел на глубине четырех метров. По сведениям канала, они были в оранжевых костюмах.

На данный момент информация передана в соответствующие органы. Сотрудники полиции оградили водоем, к месту едут аквалангисты.

Ранее сообщалось о том, что в городе Куйбышев Новосибирской области 25 апреля на берегу реки Омь мужчина погиб от взрыва гранаты.
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