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Дипломат Рябков рассказал о вызывающих заявлениях представителей США о визите главы МИД РФ Лаврова

Политика
Дипломат Рябков рассказал о вызывающих заявлениях представителей США о визите главы МИД РФ Лаврова

Поведение американских властей во время визита в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова были провокационными, заявил его заместитель Сергей Рябков.

В интервью изданию «Аргументы и факты» дипломат также отметил, что в ходе мероприятий не было нарушений протокола. Он добавил, что характер представленных заявлений был вызывающим.

«Каких-то провокаций, выходок или неприемлемых с точки зрения протокола проявлений в этот раз не было. Но <...> тон и характер заявлений их представителей по ходу пребывания Лаврова в Нью-Йорке были вызывающими, — подчеркнул Рябков.

Дипломат положительно оценил работу российской делегации во время мероприятий Совета безопасности ООН. По его словам, России во время председательства удалось дать «мощный» сигнал о своих намерениях, который привлек внимание во всем мире.

Ранее стало известно, что американский посол получил ноту от российского МИД в связи со срывом оформления виз российским журналистам.
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