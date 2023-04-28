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Бобра эвакуировали из цеха электро-механического завода в Коврове

Происшествия
Бобра эвакуировали из цеха электро-механического завода в Коврове

Курьезный случай произошел на одном из промышленных предприятий Владимирской области.

В дежурную службу поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Ковровского района Владимирской области поступил звонок из электро-механического завода в Коврове. Оказалось, что рабочие обнаружили в одном из цехов бобра, сообщает «День во Владимире».

Прибывшие на место ЧП спасатели сумели изловить животное и посадить его в специальный ящик. Затем погрузили бобра в машину и отвезли к ближайшему водоему, где выпустили его в родную стихию.
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