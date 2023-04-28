Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
В документе указано, что речь идет о гражданах, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда». Для этой категории населения установлены правовые гарантии социальной защиты. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее стало известно, что участники ВОВ вместе с любым сопровождающим получили от «Аэрофлота» возможность совершить бесплатный полет. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.