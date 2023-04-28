Глава Wildberries Бакальчук планирует провести ребрендинг маркетплейса

Wildberries планирует провести ребрендинг маркетплейса и уже сейчас ищет новые варианты логотипа. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
Глава компании отметила, что нынешний логотип компании несколько устарел. В связи с этим Бакальчук хочет создать новый бренд, который считывался бы как дружелюбный и современный.
«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим «перерисовать» логотип», — заявила глава компании.
Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries планируют провести новые забастовки против руководства компании. Причиной стали штрафы за удержания «Зависших товаров».