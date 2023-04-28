Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Wildberries Бакальчук планирует провести ребрендинг маркетплейса

Общество
Глава Wildberries Бакальчук планирует провести ребрендинг маркетплейса

Wildberries планирует провести ребрендинг маркетплейса и уже сейчас ищет новые варианты логотипа. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

Глава компании отметила, что нынешний логотип компании несколько устарел. В связи с этим Бакальчук хочет создать новый бренд, который считывался бы как дружелюбный и современный.

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим «перерисовать» логотип», — заявила глава компании.

Ранее стало известно, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries планируют провести новые забастовки против руководства компании. Причиной стали штрафы за удержания «Зависших товаров».
wildberries ребрендинг татьяна бакальчук маркетплейс
Военкоры ФАН