Депутат Луговой сообщил о необходимости создать в России свои криптовалютные биржи

На этом фоне Луговой посчитал Федеральную налоговую службу наиболее подходящим кандидатом на позицию профильного регулятора, хотя его коллеги могут придерживаться иного мнения. Свои слова он объяснил тем, что ведомству уже приходилось работать в сложных условиях — с букмекерами и организаторами лотерей.