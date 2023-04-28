Депутат Луговой сообщил о необходимости создать в России свои криптовалютные биржи

Власти России могут легализовать добычу криптовалют на территории страны уже в текущем году. Однако для этого необходимо назначить регулятора и создать специальные биржи, заявил депутат Государственной думы Андрей Луговой в интервью для «Парламентской газеты».
Политик напомнил, что соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение ГД в конце 2022 года. Как подчеркнул собеседник агентства, отечественный рынок виртуальной валюты активно развивается и нуждается в контроле.
Тем не менее существует множества нюансов, нуждающихся в обсуждении. В частности, профильные ведомства и экспертное сообщество до сих пор не достигли полного согласия по важным вопросам.
На этом фоне Луговой посчитал Федеральную налоговую службу наиболее подходящим кандидатом на позицию профильного регулятора, хотя его коллеги могут придерживаться иного мнения. Свои слова он объяснил тем, что ведомству уже приходилось работать в сложных условиях — с букмекерами и организаторами лотерей.
«Расчеты в криптовалюте в нашей стране запрещены, и это абсолютно правильно. Поэтому я не вижу ЦБ в качестве профильного регулятора для этого рынка», — добавил собеседник агентства.
Кроме того, парламентарий выступил за создание в стране криптовалютных бирж. Такие организации будут уполномочены на осуществление операций с виртуальными валютами, а также лицензирование соответствующей деятельности.
Сейчас гражданам приходится использовать зарубежные платформы, передавая свои данные в недружественные страны. В связи с этим Луговой указал на необходимость появления сразу нескольких отечественных аналогов, так как одна биржа может попасть под всевозможные санкции.
«Гораздо разумнее разрешить множество небольших субъектов-операторов, которые смогут обеспечить ликвидность на внутреннем рынке и необходимую гибкость, идентифицировать пользователей и проверять операции с цифровыми валютами», — пояснил он.
При этом депутату задали вопрос о значительности внутреннего рынка по отношению к глобальному. В ответ специалист привел данные Российской ассоциации криптоэкономики, согласно которым на страну приходится порядка 15% мирового хешрейта.
Луговой отметил что перед правительством не стоит задача привлечь людей в указанную сферу. Согласно разным оценкам, уже сейчас добычей криптовалют занимаются около 10 миллионов граждан.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте «Парламентской газеты».