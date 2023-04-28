Советник ОП Михаил Подоляк потребовал от НАТО план по немедленному вступлению Украины в Альянс

Власти Украины хотят получить план по вступлению страны в НАТО. Только в таком случае Киев будет принимать активное участие в саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк местным СМИ.
По его мнению, союзу не стоит делать заявления о том, что «двери уже открыты, но надо немножко подождать». По сообщениям советника главы государства, Украине нужны четкие данные о том, сколько времени займут те или иные этапы.
«Мы хотим получить или четкое календарное понимание – когда мы будем в НАТО», — подчеркнул он.
Подоляк сделал акцент на конфликте. В Киеве понимают, что в такой период процедура приема проходить не может. Тем не менее, Украина должна вступить в Альянс. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Подоляк уверен, что эту проблему важно решить именно в Вильнюсе.
Ранее депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский разорвал флаг НАТО на митинге 27 апреля. Он заявил, что Альянс должен уйти на свалку истории.