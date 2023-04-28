Советник ОП Михаил Подоляк потребовал от НАТО план по немедленному вступлению Украины в Альянс

Подоляк сделал акцент на конфликте. В Киеве понимают, что в такой период процедура приема проходить не может. Тем не менее, Украина должна вступить в Альянс. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки. Подоляк уверен, что эту проблему важно решить именно в Вильнюсе.