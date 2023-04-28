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При обстреле ВСУ поселка Суземка под Брянском один из снарядов взорвался около школы

Происшествия
При обстреле ВСУ поселка Суземка под Брянском один из снарядов взорвался около школы

Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обстрелы на данный момент продолжаются. Один из снарядов взорвался около школы №2, в которой в этот момент шли занятия. Детей эвакуировали.

Всего было зафиксировано десять прилетов. Данная атака за утро пятницы была второй. Первой был взрыв дрона, в результате которого повреждения получили гараж и автомобиль.

Часть учебных заведений региона из-за обстрелов перешли на дистант с сентября 2022 года. Школы Суземки не попали в этот список.

Ранее беспилотник с камерой нашли рядом с маяком аэронавигационной системы под Брянском.
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