Воровавшего запчасти сотрудника Apple приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшему сотруднику Apple Дхирендру Прасада вынесли обвинительный приговор в результате судебного разбирательства о мошенничестве в отношении корпорации. Об этом сообщает портал MacRumors.
Подозреваемому грозит три года лишения свободы. Также его обязали выплатить компенсацию компании в размере 17 миллионов долларов.
Известно, что мужчина работал в отделе глобальной цепочки поставок услуг Apple 10 лет, с 2008 по 2018 год. Он покупал запасные части и услуги у поставщиков для обслуживания старых устройств.
С 2011 года осужденный начал принимать откаты, завышать счета и воровать детали, компания оплачивала запчасти и услуги, которые не получала. В результате всех махинаций преступник обокрал Apple на 17 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что компания Apple, ушедшая с российского рынка из-за спецоперации, продолжает получать отечественное сырье.