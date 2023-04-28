Власти Красноярска ищут 60 млн рублей на строительство приюта для бездомных собак

Для него даже выбран участок земли на левом берегу в районе ТЭЦ-3 на улице Пограничников, выполняются процедуры по его оформлению. В приюте можно будет разместить до 1700 собак, но на строительство объекта необходимы около 60 миллионов рублей, которые еще предстоит получить из бюджета Красноярского края.