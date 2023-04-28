Власти Красноярска ищут 60 млн рублей на строительство приюта для бездомных собак

Депутаты городского совета Красноярска обсудили ситуацию с одичавшими бездомными псами.
По данным администрации, сейчас в четырех частных приютах на территории Красноярска содержатся 957 бездомных собак, к концу текущего года прогнозируется увеличение их количества до 1150 особей. В связи с остротой проблемы уже запланировано организовать муниципальный приют для бродячих псов, сообщает newslab.ru.
Для него даже выбран участок земли на левом берегу в районе ТЭЦ-3 на улице Пограничников, выполняются процедуры по его оформлению. В приюте можно будет разместить до 1700 собак, но на строительство объекта необходимы около 60 миллионов рублей, которые еще предстоит получить из бюджета Красноярского края.