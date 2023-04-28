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Власти Красноярска ищут 60 млн рублей на строительство приюта для бездомных собак

Общество
Власти Красноярска ищут 60 млн рублей на строительство приюта для бездомных собак

Депутаты городского совета Красноярска обсудили ситуацию с одичавшими бездомными псами.

По данным администрации, сейчас в четырех частных приютах на территории Красноярска содержатся 957 бездомных собак, к концу текущего года прогнозируется увеличение их количества до 1150 особей. В связи с остротой проблемы уже запланировано организовать муниципальный приют для бродячих псов, сообщает newslab.ru.

Для него даже выбран участок земли на левом берегу в районе ТЭЦ-3 на улице Пограничников, выполняются процедуры по его оформлению. В приюте можно будет разместить до 1700 собак, но на строительство объекта необходимы около 60 миллионов рублей, которые еще предстоит получить из бюджета Красноярского края.
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