Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Минобороны России Шойгу провел внеплановую встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на саммите ШОС

Политика
Глава Минобороны России Шойгу провел внеплановую встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на саммите ШОС

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели внеплановую встречу во время совещания глав министерств на саммите стран-участниц ШОС в Нью-Дели. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы, имеющие взаимный интерес.

Сообщается, что заранее их переговоры не планировались. Однако незадолго до начала совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим Россию и Китай вопросам.

В ходе данного саммита, Шойгу прокомментировал действия США и их союзников в АТР. По его мнению, Вашингтон наиболее противодействует формирование многополярного мира в данной части света.
сергей шойгу ли шафу шос нью-дели встреча
Военкоры ФАН