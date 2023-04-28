Глава Минобороны России Шойгу провел внеплановую встречу с китайским коллегой Ли Шанфу на саммите ШОС

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели внеплановую встречу во время совещания глав министерств на саммите стран-участниц ШОС в Нью-Дели. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы, имеющие взаимный интерес.
Сообщается, что заранее их переговоры не планировались. Однако незадолго до начала совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу обменялись мнениями по интересующим Россию и Китай вопросам.
В ходе данного саммита, Шойгу прокомментировал действия США и их союзников в АТР. По его мнению, Вашингтон наиболее противодействует формирование многополярного мира в данной части света.