«Суммируйте наши рейтинги»: Пригожин высказался о «соседстве» с Кадыровым и Суровикиным в голосовании за «лицо СВО»

В Telegram-каналах запустили опрос, где пользователям предложили ответить, кого они считают «лицом СВО». Изначально рейтинг Пригожина держался на отметке 80%, после чего показатель опустился до 62%. В то же время рейтинги Кадырова и Суровикина выросли до 13% и 19% соответственно. Издание «Глас народа» поинтересовалось у бизнесмена, с чем может быть связан такой итог голосования.