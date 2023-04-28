«Суммируйте наши рейтинги»: Пригожин высказался о «соседстве» с Кадыровым и Суровикиным в голосовании за «лицо СВО»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию о его «соседстве» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и генералом Сергеем Суровикиным в голосовании за «лицо СВО».
В Telegram-каналах запустили опрос, где пользователям предложили ответить, кого они считают «лицом СВО». Изначально рейтинг Пригожина держался на отметке 80%, после чего показатель опустился до 62%. В то же время рейтинги Кадырова и Суровикина выросли до 13% и 19% соответственно. Издание «Глас народа» поинтересовалось у бизнесмена, с чем может быть связан такой итог голосования.
«Увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня, напротив, радует, потому что они делают дело. Поэтому суммируйте наши рейтинги, и вы получите тот объем людей, которые против «Клуба капризных дедушек», его еще иногда называют «Клуб капризных карликов»», — приводит комментарий основателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин ранее заявил, что истинным «лицом СВО» является лицо бойца ЧВК «Вагнер». По его словам, все результаты подобных опросов свидетельствуют о доверии россиян «музыкантам».