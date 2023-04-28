Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев для переговоров с Зеленским

Президент Словакии Зузана Чапутова совместно с чешским коллегой Петром Павлом прибыли в Киев. Об этом сообщил зарубежный портал sme.sk.
Как стало известно, ранее главы государств не анонсировали рабочие поездки в столицу Украины. При этом журналисты отметили, что у политиков запланированы переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским.
В свою очередь, Чапутова указала на укрепление двусторонних отношений между Братиславой и Прагой.
«Это наша первая совместная заграничная поездка и я рада, что мы посещаем именно Украину», — добавила она.
Меж тем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки. Как он отметил, страны-участницы соглашения не выполнили данные России обещания.