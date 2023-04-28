Президент США Джо Байден забыл про свой недавний визит в Ирландию

Как сообщает издание, инцидент произошел во время родительского дня в президентской администрации. Байден общался с детьми сотрудников и не смог ответить на вопрос о последней стране, в которой он побывал. О том, что президент полмесяца назад летал в Ирландию, вспомнили некоторые из детей, отметили журналисты.