Президент США Джо Байден забыл про свой недавний визит в Ирландию

Американский лидер Джо Байден не смог вспомнить о том, что посещал Ирландию две недели назад, пишет New York Post.
Как сообщает издание, инцидент произошел во время родительского дня в президентской администрации. Байден общался с детьми сотрудников и не смог ответить на вопрос о последней стране, в которой он побывал. О том, что президент полмесяца назад летал в Ирландию, вспомнили некоторые из детей, отметили журналисты.
«Сложно уследить», — прокомментировал свою забывчивость сам Байден.
Ранее сообщалось, что дочка одного из сотрудников офиса президента США приказала американскому лидеру не разговаривать, а заняться работой.