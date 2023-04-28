Российские экологи выступили с инициативой запретить продажу овощей в сетках

Российские экологи выступили с предложением запретить продажу овощей в сетках из-за сложности переработки такой упаковки, информирует «Ведомости».
Российский координатор реформы переработки твердых коммунальных отходов (ППК РЭО) объясняет свое предложение тем, что сетка является трудноперерабатываемой упаковкой. ППК РЭО подчеркнул, что из-за этого оборудование нередко ломается. В Минпромторге уже подняли вопрос о запрете продажи картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в сеточных сумках.
В качестве альтернативы сеточной сумке предлагают использовать полиэтиленовые и пропиленовые пленки и пакеты, а также водоотталкивающую бумагу. Эти позиции в разы дороже сетки, и предполагается, что переход на такие упаковки поднимет цены на овощи и фрукты примерно на 20%.
Ранее завкафедрой Аграрно-технологического института МарГУ Наталья Бурова озвучила причину изменения цен на овощи и фрукты.