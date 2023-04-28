Российские экологи выступили с инициативой запретить продажу овощей в сетках

В качестве альтернативы сеточной сумке предлагают использовать полиэтиленовые и пропиленовые пленки и пакеты, а также водоотталкивающую бумагу. Эти позиции в разы дороже сетки, и предполагается, что переход на такие упаковки поднимет цены на овощи и фрукты примерно на 20%.