Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения

То есть, если приусадебный участок наполовину засажен запрещенными растениями, то человеку вряд ли удастся списать это на случайность и избежать наказания. Однако, если на грядках действительно по неведомым причинам или по незнанию садовода затесалось несколько опасных кустов, то уголовную ответственность можно переквалифицировать в административную. Надо лишь доказать, что опасные растения выросли на участке самостоятельно.