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Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения

Общество
Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения

За выращивание ряда растений на своей территории можно получить большой штраф или даже оказаться в качестве обвиняемого по уголовной статье. Денежным штрафом можно отделаться за культивирование борщевика или волчеягодника, а вот из-за растущего конопляного и кокаинового куста вполне можно оказаться в тюрьме. Однако порой многие дачники даже и не знают о наличии таких опасных культур на своем участке.

Как оспорить ошибочный штраф или уголовное наказание за культивирование токсичных и психотропных растений на приусадебном участке, корреспонденту ФАН рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

По словам политика, наказание зависит, в первую очередь, от того было ли выращивание данных кустов намеренным или они оказались на участке случайно. Между случайным самопосевом и культивацией, есть вполне конкретная разница. Это и влияет на ход дела.

Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения
«Согласно закону, культивацией считается, если вы сеяли и создавали условия для выращивания запрещенных видов, а также выводили новые сорта. Если незваные гости появились сами, то вы не совершали ничего противозаконного. Административное или уголовное наказание возможно при превышении определенного количества кустов таких растений. Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придется доказывать, что вы их не сажали намеренно», — объяснил Чаплин.

То есть, если приусадебный участок наполовину засажен запрещенными растениями, то человеку вряд ли удастся списать это на случайность и избежать наказания. Однако, если на грядках действительно по неведомым причинам или по незнанию садовода затесалось несколько опасных кустов, то уголовную ответственность можно переквалифицировать в административную. Надо лишь доказать, что опасные растения выросли на участке самостоятельно.

Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения
«Вам надо будет доказать, что не было предварительного посева этих растений. Либо, что выращивали вы их исключительно в кулинарных целях, думая, что это разновидность листьев салата. Тогда суд может посчитать вас невиновным: отменить или смягчить наказание. Но лучше, конечно, ухаживать за своими грядками: уничтожать сорняки и выращивать только знакомые вам культурами», — резюмировал Чаплин.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин разъяснил, какая высота забора на дачном участке является законной. По его словам, соблюдение регламента избавит от распрей с соседями и денежных трат, которые неминуемы в случаи реконструкции заграждения, установленного с нарушениями действующих норм.

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