Депутат Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения

За выращивание ряда растений на своей территории можно получить большой штраф или даже оказаться в качестве обвиняемого по уголовной статье. Денежным штрафом можно отделаться за культивирование борщевика или волчеягодника, а вот из-за растущего конопляного и кокаинового куста вполне можно оказаться в тюрьме. Однако порой многие дачники даже и не знают о наличии таких опасных культур на своем участке.
Как оспорить ошибочный штраф или уголовное наказание за культивирование токсичных и психотропных растений на приусадебном участке, корреспонденту ФАН рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.
По словам политика, наказание зависит, в первую очередь, от того было ли выращивание данных кустов намеренным или они оказались на участке случайно. Между случайным самопосевом и культивацией, есть вполне конкретная разница. Это и влияет на ход дела.
«Согласно закону, культивацией считается, если вы сеяли и создавали условия для выращивания запрещенных видов, а также выводили новые сорта. Если незваные гости появились сами, то вы не совершали ничего противозаконного. Административное или уголовное наказание возможно при превышении определенного количества кустов таких растений. Например, у вас на участке оказались кусты конопли. Оспорить наказание можно, если их количество не превышает минимальную норму, плюс придется доказывать, что вы их не сажали намеренно», — объяснил Чаплин.
То есть, если приусадебный участок наполовину засажен запрещенными растениями, то человеку вряд ли удастся списать это на случайность и избежать наказания. Однако, если на грядках действительно по неведомым причинам или по незнанию садовода затесалось несколько опасных кустов, то уголовную ответственность можно переквалифицировать в административную. Надо лишь доказать, что опасные растения выросли на участке самостоятельно.
«Вам надо будет доказать, что не было предварительного посева этих растений. Либо, что выращивали вы их исключительно в кулинарных целях, думая, что это разновидность листьев салата. Тогда суд может посчитать вас невиновным: отменить или смягчить наказание. Но лучше, конечно, ухаживать за своими грядками: уничтожать сорняки и выращивать только знакомые вам культурами», — резюмировал Чаплин.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин разъяснил, какая высота забора на дачном участке является законной. По его словам, соблюдение регламента избавит от распрей с соседями и денежных трат, которые неминуемы в случаи реконструкции заграждения, установленного с нарушениями действующих норм.