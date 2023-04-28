Психолог Вера Золотых объяснила, как научить детей распознавать грубость

Дети не понимают, что с ними плохо обращаются. Умение распознавать такое отношение приходит только если это разъяснить. Такого мнения придерживается психолог Вера Золотых. Она рассказала, как правильно преподнести ребенку эту тему.
Как полагает эксперт, в первую очередь родителям нужно признавать ошибку, если они сорвались на самого младшего члена семьи. Ее слова приводит издание «Газета.Ru». Если родитель плохо относился к дочери или сыну, он должен объяснить неправильность поступка.
При этом необходимо, чтобы ребенок рассказал, что при этом чувствует. В таком случае, когда подобное произойдет снова, он сможет отличить грубое поведение по определенному спектру эмоций.
«Можно вместе поразмышлять о том, что стало причиной крика учителя или его грубости по отношению к ребенку», — подчеркнула Золотых.
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