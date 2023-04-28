Психолог Вера Золотых объяснила, как научить детей распознавать грубость

Как полагает эксперт, в первую очередь родителям нужно признавать ошибку, если они сорвались на самого младшего члена семьи. Ее слова приводит издание «Газета.Ru». Если родитель плохо относился к дочери или сыну, он должен объяснить неправильность поступка.