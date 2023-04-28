Ученые впервые зарегистрировали когнитивные способности у «свободно движущихся» осьминогов

У осьминогов обнаружили такую мозговую волну, которой нет ни у животных, ни у человека. Это удалось благодаря первой в своем роде записи мозга, сообщает Planet Today.
Прицепить все нужные датчики к осьминогам было сложно, так как своими длинными щупальцами они с легкостью могли их убрать. Но все получилось – электроды вставили хирургическим путем.
Им сделали имплантацию электродов в мозг, подключили к регистраторам данных под их кожей, а затем провели запись мозга. Это позволило предположить, что у головоногих моллюсков идет работа разума. Также были обнаружены таких мозговые волны, которые до этого никто никогда не видел. Они были длительные и медленные, повторялись два раз в секунду.
«Скорее всего, все они требуют записи осьминогов, обученных демонстрировать определенное поведение, чтобы мы могли получить несколько повторений с похожим поведением», — рассказывает первый автор исследования Тамар Гутник из Неаполитанского университета.
Ранее клиентке общепита в Шанхае подали блюдо с ядовитым осьминогом. Теперь с инцидентом будет разбираться регулятор рынка Шанхая, ведь женщина увлекалась научной литературой и точно знала, что такого моллюска нельзя употреблять в пищу.