Ученые впервые зарегистрировали когнитивные способности у «свободно движущихся» осьминогов

Им сделали имплантацию электродов в мозг, подключили к регистраторам данных под их кожей, а затем провели запись мозга. Это позволило предположить, что у головоногих моллюсков идет работа разума. Также были обнаружены таких мозговые волны, которые до этого никто никогда не видел. Они были длительные и медленные, повторялись два раз в секунду.