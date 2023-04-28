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Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по территории Украины

Армия
Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по территории Украины

Российские ракетоносцы нанесли удары в нескольких районах Украины, сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Стоит отметить, что в ряде регионов была объявлена воздушная тревога, говорится в публикации. Атака производилась бомбардировщиками ТУ-22 и ТУ-95. Ракеты Х-101 и Х-55 были сброшены на объекты в Киеве, Кривом Роге и Полтавской области, пишут корреспонденты.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили замаскированные позиции украинских военных. Операция проводилась российскими пилотами штурмовиков СУ-25.
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Военкоры ФАН