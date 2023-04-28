Бомбардировщики ВКС России нанесли удары по территории Украины

Стоит отметить, что в ряде регионов была объявлена воздушная тревога, говорится в публикации. Атака производилась бомбардировщиками ТУ-22 и ТУ-95. Ракеты Х-101 и Х-55 были сброшены на объекты в Киеве, Кривом Роге и Полтавской области, пишут корреспонденты.