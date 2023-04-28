Блогершу Елену Блиновскую доставили в Пресненский районный суд для избрания меры пресечения

Известной по созданию «марафонов желаний» блогерше вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — речь о сумме более 918 миллионов рублей. Кроме того, она обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере (более 43 млн рублей).