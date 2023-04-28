Полиция задержала работавшего в такси серийного вора айфонов в Петербурге

В минувшее воскресенье в полицию обратилась 30-летняя девушка. По ее словам, около пяти часов утра при выходе из бара на Большой Конюшенной улице у нее из кармана куртки похитили телефон iPhone 14 Pro стоимостью 80000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.