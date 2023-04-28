Полиция задержала работавшего в такси серийного вора айфонов в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали таксиста-«карманника». Об этом сообщил ФАН начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
В минувшее воскресенье в полицию обратилась 30-летняя девушка. По ее словам, около пяти часов утра при выходе из бара на Большой Конюшенной улице у нее из кармана куртки похитили телефон iPhone 14 Pro стоимостью 80000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.
При расследовании выяснилось, что потерпевшая вместе с подругой, покидая заведения, вызвала такси. Водитель был вежлив и даже помог одной из женщин сесть в салон. Как выяснилось, под предлогом галантности злоумышленник вытащил телефон из кармана клиентки.
Полицейские задержали «карманника». Им оказался 51-летний уроженец Красноярского края, официально работающий таксистом. В качестве дополнительного «заработка» он воровал у клиентов телефоны. При этом специализировался он на клиентах одного и того же заведения.
Похищенный смартфон злоумышленник отдал скупщику. Оперативники нашли его и изъяли.
Ранее полицейские задержали в Подмосковье домушницу-рецидивистку.