Глава турецкого МИД Чавушоглу признал, что участники зерновой сделки не оправдали ожиданий России

Государства-участники зерновой сделки не выполнили обещания, данные России. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
В частности, глава ведомства прокомментировал отключение Россельхозбанка от международной системы SWIFT. По его словам, из-за данного решения возникла проблема банковского обслуживания экспортных операций.
Как указал дипломат, сейчас этот вопрос обсуждается с властями Соединенных Штатов и Великобритании. Также к переговорам, касающимся возможного ослабления санкций, присоединилось руководство ООН.
«То, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы», — подчеркнул Чавушоглу.
Он добавил, что главная цель сторон — сохранить продовольственное соглашение. Москва согласилась продлить сделку на 60 дней, однако потребовала от партнеров «оправдать ожидания».
Чавушоглу, в свою очередь, согласился с обоснованностью позиции Кремля.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу для обсуждения новых инициатив по зерновой сделке. Детали инициативы лидеры государств обсудили в ходе телефонных переговоров.