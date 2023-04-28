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Глава турецкого МИД Чавушоглу признал, что участники зерновой сделки не оправдали ожиданий России

Политика
Глава турецкого МИД Чавушоглу признал, что участники зерновой сделки не оправдали ожиданий России

Государства-участники зерновой сделки не выполнили обещания, данные России. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В частности, глава ведомства прокомментировал отключение Россельхозбанка от международной системы SWIFT. По его словам, из-за данного решения возникла проблема банковского обслуживания экспортных операций.

Как указал дипломат, сейчас этот вопрос обсуждается с властями Соединенных Штатов и Великобритании. Также к переговорам, касающимся возможного ослабления санкций, присоединилось руководство ООН.

«То, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы», — подчеркнул Чавушоглу.

Он добавил, что главная цель сторон — сохранить продовольственное соглашение. Москва согласилась продлить сделку на 60 дней, однако потребовала от партнеров «оправдать ожидания».

Чавушоглу, в свою очередь, согласился с обоснованностью позиции Кремля.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу для обсуждения новых инициатив по зерновой сделке. Детали инициативы лидеры государств обсудили в ходе телефонных переговоров.
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