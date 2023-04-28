Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о незаконности штрафов за георгиевскую ленту на День Победы

Бывший президент Молдавии Игорь Додон указал на странность решения властей по использованию георгиевской ленте. По мнению политика, такая инициатива незаконна.
Речь идет о недавнем заявлении премьера страны Дорин Речана. Он сделал акцент на том, что в День Победы за ношение этого символа будут штрафовать. На момент этого сообщения, по словам Речана, полиция готовила инструктажи для подчиненных.
Как полагает Додон, для подобных мер нет правовых оснований. Его слова приводит издание Zvezdanews. Политик подчеркнул, что сам хотел выйти с георгиевской лентой 9 мая. В случае, если кто-либо захочет применить после этого санкции, экс-президент Молдавии готов отстаивать свое право в суде.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова уже указывала на то, что изъять георгиевскую ленту из победы над фашизмом невозможно. Этот символ есть в ряде особых знаков отличия.