МВФ: Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

МВФ отмечает, что значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям прибыли в сфере продажи энергоресурсов и поддержали экономику в 2022 году. В докладе говорится, что перенаправление сырьевого экспорта в страны, не поддержавшие потолок цен, подтверждается неофициальным данными.