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МВФ: Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

Экономика
МВФ: Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально прогнозировалось экспертами. Об этом говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.

Согласно данным фонда, после резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах. Спад производства был сокращен до 2,1%. Фонд напоминает, что ожидает роста российского ВВП в 2023 году на 0,7%.

МВФ отмечает, что значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям прибыли в сфере продажи энергоресурсов и поддержали экономику в 2022 году. В докладе говорится, что перенаправление сырьевого экспорта в страны, не поддержавшие потолок цен, подтверждается неофициальным данными.

Ранее МВФ одобрил кредит Украине на 15,6 миллиарда долларов. Программа кредитования основана на двухэтапном подходе.
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