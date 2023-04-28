Зампред Совбеза РФ Медведев назвал Речана загадочным существом после его слов о запрете на въезд в Молдавию

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который заявил, что президент России Владимир Путин и официальные лица не смогут въехать в республику.
Политик назвал Речана «загадочным существом». По его словам, в Молдавию сейчас никто не собирается. К тому же, по его словам, «такой страны уже нет», ведь власти в Кишиневе «оказались предателями и сами продали ее Румынии», отметил Медведев.
«С ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — добавил зампред Совбеза России.
При этом Медведев напомнил Речану и президенту Молдавии Майе Санду о необходимости уважать суверенитет Приднестровья. Соответствующим видением ситуации политик поделился в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании румынского языка в качестве государственного. Теперь он официально заменит молдавский.