Названы популярные у россиян направления для отдыха на майские праздники

В «Яндекс Путешествиях» заявили, что чаще всего путешественники выбирают в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Нижний Новгород. При этом средняя цена на авиаперелеты по России в обе стороны составила 13 тысяч рублей, по сравнению с 2022 годом она выросла на 14%. Также специалисты сообщают, что этой весной самыми популярными зарубежными направлениями у граждан стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.