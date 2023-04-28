Названы популярные у россиян направления для отдыха на майские праздники

Эксперты «Яндекс Путешествий» рассказали, какие направления для путешествий на майские праздники россияне выбрали в этом году. Об этом специалисты рассказали «Ленте.ру».
Согласно данным аналитиков, провести майские праздники вне дома захотели на 20% больше россиян, по сравнению с прошлым годом, — в среднем их отдых продлится семь дней. Из них около 80% выбрали внутренний туризм.
В «Яндекс Путешествиях» заявили, что чаще всего путешественники выбирают в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Нижний Новгород. При этом средняя цена на авиаперелеты по России в обе стороны составила 13 тысяч рублей, по сравнению с 2022 годом она выросла на 14%. Также специалисты сообщают, что этой весной самыми популярными зарубежными направлениями у граждан стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
Билеты «туда-обратно» при путешествиях в страны ближнего зарубежья обойдутся в среднем в 29350 рублей, к 2023 году цена снизилась на 3%. В страны дальнего зарубежья — выросла на 9 процентов, до 50 250 рублей».
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