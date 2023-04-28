«Главный имперский символ»: Александр Разуваев рассказал о важности Парада Победы в России

В 2023 году Парад Победы традиционно пройдет в сердце столицы – на Красной площади. Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о значимости данного мероприятия и его истоках.
Почему важно проводить Парад Победы в 2023 году? Колонка Александра Разуваев
Моему деду, бывшему в охране Кремля осенью 1941 года, Секареву Петру Михайловичу посвящается.
Парад Победы состоится 9 Мая на Красной площади, но говорить, будет ли авиационная часть, пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие. Традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно сообщим. Пока преждевременно об этом говорить», – сказал Песков.
Со времен Великой Отечественной войны прошло уже много лет, и Парад Победы давно превратился в один из основных русских имперских символов. Его значение трудно переоценить. Пока есть Парад Победы, Россия напоминает остальному миру, да и самой себе, что Империя жива, а значит, любой счет на табло является временным, промежуточным и, соответственно, не таким уж важным результатом. После распада СССР в 1991 году уже были: Грозный в 1999, Осетия в 2008, Крым в 2014, Сирия в 2015, СВО в 2022. Россия так устроена: после очередной катастрофы она медленно, но верно возвращается на свой имперский путь. За всю мировую историю было не так много великих имперских наций – римляне, персы, тюрки, немцы, испанцы, англо-саксы, и русские однозначно из их числа.
Проведение репетиции Парада Победы традиционно вызовет закономерные транспортные проблемы в российской столице. Московские пробки и ограничение движения на московских дорогах станут основной темой в социальных сетях, где активно присутствует так называемый «либеральный креативный класс». Его самомнение и инфантилизм традиционно зашкаливают. Отказаться на один вечер от машины и воспользоваться метро наш креативный класс в принципе не может по тем самым «классовым соображениям». Классовая ментальность у данной публики давно затмила элементарный разум и здравый смысл. Конечно, кто-то сбежал за последний год в Грузию, Армению, но большинство пока осталось.
Эмоции традиционно будут зашкаливать через край, либеральная буржуазная публика будет проклинать Владимира Путина, Иосифа Сталина, Россию, СВО, солдат-простолюдинов, военную технику, Парад, да и Победу в целом. Многие из данной публики искренне полагают, что Вторую мировую войну выиграли США и Великобритания, а Украина, Польша и Прибалтика стали жертвой сталинской агрессии. Особо одаренная и злопамятная часть креативной публики почему-то традиционно вспоминает ГКЧП и прочие события августа 1991 года. Расстрел парламента и русской молодежи 1993 года они естественно давно забыли. Соответственно, к стандартным требованиям нашего креативного класса добавится новое: отменить Парад, то есть убрать из Москвы военных, которые якобы мешают «нормальным» людям жить.
Естественно, это требование никто серьезно рассматривать не будет. Государство, потерявшее в войне 27 млн своих граждан, никогда не допустит шантажа со стороны группы лиц, альтернативно понимающих российскую историю и российские национальные ценности. Государство просто промолчит и сделает так, как хочет большинство его граждан. Большинство, для которого Москва — прежде всего имперская столица, не отделимая от Победы 1945 года, а не просто место для зарабатывания денег. Бабло не всегда побеждает зло.