«Главный имперский символ»: Александр Разуваев рассказал о важности Парада Победы в России

Со времен Великой Отечественной войны прошло уже много лет, и Парад Победы давно превратился в один из основных русских имперских символов. Его значение трудно переоценить. Пока есть Парад Победы, Россия напоминает остальному миру, да и самой себе, что Империя жива, а значит, любой счет на табло является временным, промежуточным и, соответственно, не таким уж важным результатом. После распада СССР в 1991 году уже были: Грозный в 1999, Осетия в 2008, Крым в 2014, Сирия в 2015, СВО в 2022. Россия так устроена: после очередной катастрофы она медленно, но верно возвращается на свой имперский путь. За всю мировую историю было не так много великих имперских наций – римляне, персы, тюрки, немцы, испанцы, англо-саксы, и русские однозначно из их числа.