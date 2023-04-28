Стоимость нефти Brent поднялась до 79,02 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:10 утра по Москве составляет 79,02 доллара за баррель. Этот показатель на 0,83% дороже предыдущего.
Биржевое обращение июньских договоров завершается в момент закрытия рынка в пятницу. Июльские контракты, которые активнее становятся предметом торга на рынке, подорожали на 0,75% (78,78 долларов за баррель).
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской биржи NYMEX поднялись в цене на 0,63% (75,23 доллара за баррель). Отчет по итогам сессии нефтяного рынка привел сингапурский аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана. Он отметил, что после дней значительного снижения цен последовал рост к наступающим торгам, который не прекратится в ближайшее время.
Основными факторами, которые влияют на цены на нефтяном рынке, являются сигналы слабого спроса в Азии и опасения рецессии в Соединенных Штатах. Последнее вызвано ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, почему Индии и Китаю нечем заменить российскую нефть.