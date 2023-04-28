Стоимость нефти Brent поднялась до 79,02 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской биржи NYMEX поднялись в цене на 0,63% (75,23 доллара за баррель). Отчет по итогам сессии нефтяного рынка привел сингапурский аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана. Он отметил, что после дней значительного снижения цен последовал рост к наступающим торгам, который не прекратится в ближайшее время.