«Нужно прокачивать»: эксперт Юдаев рассказал, как сформировать насмотренность и блестящий вкус

Хороший вкус — важная составляющая в жизни каждого человека. Зачастую он требуется для работы. Это касается людей творческих профессий, особенно, работающих с визуализацией. К примеру, дизайнеров или художников. Можно ли развить хороший вкус? И какую роль, в данном случае, играет насмотренность? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответил предприниматель, основатель диджитал и дизайн агентства, а также онлайн-школы Yudaev.School Никита Юдаев.
Если говорить простыми словами, насмотренность – это визуальный опыт. Это то, как человек оценивает красоту картинок, фотографий, видео, моушена и фильмов.
«Насмотренность нужно прокачивать. Когда мы хотим накачать себе пресс, то идем и делаем подходы на пресс. Мы правильно питаемся и совершаем ряд определенных действий, чтобы получить заветные кубики. С насмотренностью принцип будет тот же. Образно говоря, это та же самая мышца, только в мозге», – объяснил Никита Юдаев.
Знания о красоте — это совокупность того, что человек видел, слышал и ощущал в своей жизни. Теперь подсознательно он будет ассоциировать красоту с этим предметом. Поэтому у каждого есть свой уникальный опыт и разный уровень насмотренности.
«Например, человек, который всю жизнь жил в деревне, а из рекламных счетов видел только надпись "Продукты", будет обладать низким уровнем насмотренности. Это вовсе не значит, что такой человек будет плохим дизайнером или не имеет вкуса. Просто ему придется приложить больше усилий, чтобы получить тот самый визуальный опыт. Другой пример – человек, который жил в городской среде с большим количеством разной рекламы. Или в богатой семье, где хороший дизайн интерьера в квартире, где район проживания спроектирован архитекторами. Соответственно, он будет лучше различать стильные дизайны интерьера, ландшафты, хороший рекламные ролики. И это происходит буквально на интуитивном уровне», – отметил эксперт.
Есть несколько способов прокачать насмотренность, в частности: просмотр качественных фильмов, изучение работы дизайнеров, окружения себя инфополем со стильным визуальным контентом. Однако, здесь есть подводные камни, поэтому собеседник ФАН рассказал детально о каждом из способов улучшить вкус.
Контент из соцсетей
«Каждый из нас проводит в разных социальных сетях уйму времени. А теперь представьте, что вместо мемов в вашей ленте появляется стильный и качественный визуал. Это лучший способ изо дня в день прокачивать свою насмотренность, не тратя на это времени. Поэтому мы советуем подписаться на ряд дизайнеров. Но важно выбрать тех экспертов, кто делает действительно хороший дизайн. Потому что если вы будете каждый день видеть "плохой" контент, хороший вкус у вас вряд ли появится. И потом вы будете смотреть на ужасный дизайн, а он будет казаться вам хорошим. Более того, вы искренне не будете понимать, почему он плохой. Ведь он соответствует вашему вкусу. Поэтому выбирать экспертов стоит очень осторожно. А еще лучше – делать это по рекомендации профессионалов», – рассказал Юдаев.
Фильмы и сериалы
Кинокартины не обязательно должны быть связаны с дизайном. Главное – увидеть интересное визуальное решение. Эксперт рекомендует к просмотру сериал «Любовь, смерть и роботы», где каждая серия снята с разным художественным подходом: 3D-графика, художественные рисунки и так далее.
«Рекомендую посмотреть сериал "Абстракт". Эта картина рассказывает о дизайне и дизайнерах в целом. Но посмотреть ее стоит каждому, независимо от того, планируете ли вы работать в данной области. Однако с кинокартинами есть одно "но". Нужно смотреть не с точки зрения "повеселиться", а с точки зрения визуального наслаждения. Важно обращать внимание на цвета, кадры, операторскую работу. Старайтесь изучить детали и проанализировать их», – отметил эксперт.
Специальные сервисы
В настоящее время существует множество различных сервисов, где можно увидеть работы профессионалов и черпать хорошие примеры и вдохновение. Следует выбирать тот, который по душе или прислушаться к советам профессионалов.
«В развитии насмотренности важен системный подход. Небольшие шаги каждый день – это залог успеха. Можно открывать сервисы перед сном или сидя в метро, тратить на это пару-тройку минут. И всего через 3-4 месяца вы реально ощутите результат. В какой-то момент вы просто поймете, что то, что раньше казалось вам красивым – на самом деле некрасивое», – заметил собеседник ФАН.
Чтобы заложить хороший фундамент, нужно не просто смотреть, а еще и анализировать. Специалист рекомендует разбирать картинку на детали, обращать внимание на шрифты, эффекты, выбор цветов и так далее. Можно задавать себе вопросы: «Почему автор выбрал именно эти решения? Для какой целевой аудитории созданы эти работы? Какие ценности они отражают?»
«Независимо от того, хотите ли вы стать дизайнером или нет, чтобы приобрести хороший вкус, нужно работать над собой. Пусть даже в лайтовом формате, уделяя всего 5-10 минут в день, вы сможете прокачать свой мозг. И уже спустя несколько месяцев вы будете на интуитивном уровне отличать красоту от безвкусицы», – заключил Никита Юдаев.
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