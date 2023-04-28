«Нужно прокачивать»: эксперт Юдаев рассказал, как сформировать насмотренность и блестящий вкус

Хороший вкус — важная составляющая в жизни каждого человека. Зачастую он требуется для работы. Это касается людей творческих профессий, особенно, работающих с визуализацией. К примеру, дизайнеров или художников. Можно ли развить хороший вкус? И какую роль, в данном случае, играет насмотренность? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответил предприниматель, основатель диджитал и дизайн агентства, а также онлайн-школы Yudaev.School Никита Юдаев.