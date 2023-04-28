В Вашингтоне опровергли планы по отделению экономики от Китая

Белый дом заявил, что промышленная политика США не ставит целью отгородиться от Китая, отметил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Основным мотивом американских властей при разработке новой стратегии является повышение безопасности страны от внешнего давления, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова политика.
«Снятие риска в основном означает наличие устойчивых эффективных цепочек поставок и обеспечение таких условий, чтобы нас не смогла сделать объектом принуждения какая-либо другая страна», — подчеркнул Салливан.
По его словам, введенные ограничения на экспорт технологий призвано не позволить другим странам получить военные преимущества над США. Новая промышленная стратегия должна обеспечить устойчивость экономики страны от влияния таких глобальных рисков как пандемия или война, отметил Салливан.
Ранее в Пентагоне заявили о сосредоточенности на противодействии Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.