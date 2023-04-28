Специалисты в Москве начали подготовку к купальному сезону

Московские спасатели начали готовить городские водные объекты к старту нового купального сезона. Так, они детально исследуют дно водоемов, расположенных в 13 зонах отдыха. Об этом рассказали на официальном сайте правительства Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», водолазы Московской городской поисково-спасательной службы внимательно обследуют дно водоемов с целью обнаружения и извлечения мусора с травмоопасными предметами, которые могли попасть в воду ранее. В мероприятиях участвуют 75 сотрудников ведомства, поделился заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Проверка прудов осуществляется в несколько этапов. Сейчас спасатели убирают крупный мусор и исследуют береговые линии. В мае они проведут повторную очистку воды и соберут мелкий мусор. В середине купального сезона водолазы также проверят дно.
Весь год безопасность граждан на водных объектах обеспечивают свыше 500 сотрудников ГКУ «МГПСС». В столице действуют 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост, контролирующие акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы города.