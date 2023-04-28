Специалисты в Москве начали подготовку к купальному сезону

Как пишет издание «Вести Подмосковья», водолазы Московской городской поисково-спасательной службы внимательно обследуют дно водоемов с целью обнаружения и извлечения мусора с травмоопасными предметами, которые могли попасть в воду ранее. В мероприятиях участвуют 75 сотрудников ведомства, поделился заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.