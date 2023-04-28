Девушке из Адыгеи грозит 20 лет колонии за многолетнее сексуальное насилие над сестрой

Судимая за покушение на убийство жительница Адыгеи насиловала свою младшую сестру 5 лет. За эти это ей грозит до 20 лет колонии.
Деталями инцидента поделились авторы Telegram-канала SHOT. По их данным, 20-летняя девушка жила со сводной сестрой и матерью. Когда она отсутствовала, старшая дочь насиловала маленькую девочку. На момент первого инцидента ей было всего четыре года.
После совершеннолетия она переехала в Краснодар, однако периодически возвращалась домой. Действия сексуального характера в такие моменты повторялись.
Позже об этом стало известно полиции. Им удалось выяснить, что девушка уже была судима за покушение на убийство. Теперь за насилие над лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, ей грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Техасе няню обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Женщина приказала ему нарядиться в платье и туфли на высоких каблуках. После этого попечительница занялась с ним сексом.