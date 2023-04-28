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Беспилотник с камерой нашли рядом с маяком аэронавигационной системы под Брянском

Происшествия
Беспилотник с камерой нашли рядом с маяком аэронавигационной системы под Брянском

Школьник из Брянской области обнаружил беспилотник рядом с маяком аэронавигационной системы. О подозрительной находке 15-летний мальчик сразу сообщил в полицию.

Как следует из рассказала подростка, он наткнулся на странный предмет во время прогулки по лесу. Коптер лежал рядом с огороженным объектом и был оснащен камерой.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли беспилотник, внутри которого оказался пустой флеш-накопитель на 16 гигабайт. Соответствующую информацию предоставил Telegram-канала Mash.

В настоящее время полиция разыскивает владельца БПЛА, который мог использовать технику для предварительной разведки. Основная версия — неизвестный хотел узнать, охраняется ли специальный маяк для навигации самолетов.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об ударе дрона по территории Брянской области. По его словам, в результате атаки были повреждены гараж и одно домовладение в Суземском районе.
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