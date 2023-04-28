Ученые узнали каталог подводных гор с помощью РС

Благодаря радиолокационным спутникам ученые узнали самый полный каталог подводных гор. Об этом сообщает Planet Today.
Раньше данные по морскому дну Земли предоставляли звуковые волны. В 2011 году они выявили более 24 000 подводных гор или подводных гор, образованных вулканической активностью. Однако количество подводных гор превышает 27 000.
Теперь ученым не нужно заниматься гидроакустическими исследованиями — можно положиться на радарные спутники. Они измеряют высоту океана и видят скрытое в чернильно-черных глубинах. Благодаря спутникам CryoSat-2 Европейского космического агентства и другим ученые обнаружили насыпи высотой до 110 метров — это нижний предел того, что представляет собой подводная гора.
«Ученые предсказывают, что с помощью этой технологии они смогут оценивать высоту небольших подводных вулканов с точностью примерно до 370 м, согласно исследованию», — сообщают СМИ.
Нанесенный на карту набор подводных гор в северо-восточной части Атлантического океана поможет объяснить эволюцию мантийного шлейфа, который питает более 100 вулканов в Исландии.
Ранее вулкан Безымянный на Камчатке трижды за день выбросил пепел. Высота выброса составила 5,5 тысяч метров.