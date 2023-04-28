Ученые узнали каталог подводных гор с помощью РС

Теперь ученым не нужно заниматься гидроакустическими исследованиями — можно положиться на радарные спутники. Они измеряют высоту океана и видят скрытое в чернильно-черных глубинах. Благодаря спутникам CryoSat-2 Европейского космического агентства и другим ученые обнаружили насыпи высотой до 110 метров — это нижний предел того, что представляет собой подводная гора.