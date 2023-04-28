Производитель шин Continental не может покинуть российский рынок из-за отсутствия решения США

Компания по производству шин Continental Global Holding Netherlands B.V на данный момент не может покинуть российский рынок из-за ожидания одобрения бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга США, передает «Коммерсантъ».
Производитель шин владеет заводом и дистрибьютором в Калуге. На данный момент руководство для ухода с российского рынка ожидает одобрения BIS на получение лицензии реэкспорта. Руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова объяснила данное решение Continental тем, что это может быть защитой компании в том случае, если товары в заводе присутствуют в списке экспортного контроля США.
Компания приостановила производство шин после даты начала СВО – 20 апреля 2022 года. В августе сообщалось, что завод продолжит работу в том количестве, которое удовлетворит потребности рынка. Генеральный директор Continental Николай Сетцер восьмого марта заявил об уходе с российского рынка. Он отметил, что производитель шин понес убытки в суммарном размере 850 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что американская компания-владелец сети ресторанов KFC Yum! Brands объявила о продаже своего российского бизнеса и сообщила об уходе из РФ.