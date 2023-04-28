Производитель шин Continental не может покинуть российский рынок из-за отсутствия решения США

Производитель шин владеет заводом и дистрибьютором в Калуге. На данный момент руководство для ухода с российского рынка ожидает одобрения BIS на получение лицензии реэкспорта. Руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова объяснила данное решение Continental тем, что это может быть защитой компании в том случае, если товары в заводе присутствуют в списке экспортного контроля США.