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Дональд Трамп спародировал теряющегося в пространстве президента США Джо Байдена и попал на видео

Политика
Дональд Трамп спародировал теряющегося в пространстве президента США Джо Байдена и попал на видео

Бывший президент США Дональд Трамп прилюдно высмеял нынешнего главу Соединенных Штатов Джо Байдена. Кадры с выступления политика появились в Сети.

Трамп отреагировал на слова Байдена о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США в 2024 году. Во время выступления перед американцами он спародировал оппонента, указав на проблемы нынешнего главы Соединенных Штатов с ориентацией в пространстве.

«Я выдвигаюсь в президенты. Что? Куда? Куда, черт побери, я иду? Я хочу выйти», — воссоздал образ Байдена Трамп.

Джо Байден ранее вновь оказался главным героем неловкой ситуации. Во время встречи с маленькими посетителями Белого дома девочка рекомендовала ему вернуться к работе.
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