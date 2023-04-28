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Хилокский полигон в Новосибирске ликвидируют через два года

Общество
Хилокский полигон в Новосибирске ликвидируют через два года

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области нашло подрядчика на выполнение работ по строительству нового комплекса по переработке отходов в Новосибирске.

Победитель конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов скоро подпишет с ведомством концессионное соглашение о ликвидации Хилокского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Малыгина в Новосибирске, сообщает sibkray.ru.

На его месте в течение двух лет должен появиться новый комплекс по переработке отходов, удовлетворяющий всем необходимым требованиям в сфере обеспечения экологический безопасности. Также поставлена задача добиться максимально эффективного извлечения полезных материалов из ТКО.
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