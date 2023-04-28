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Мужчину с кошкой спасли из горящей квартиры в Саранске

Происшествия
Мужчину с кошкой спасли из горящей квартиры в Саранске

Сотрудники аварийно-спасательной службы Мордовии своевременно ликвидировали пожар в доме на улице Олега Кошевого в Саранске.

Спасатели прибыли по вызову к дому, где полыхала квартира, расположенная на пятом этаже. Так как пути эвакуации по лестнице были уже отрезаны огнем, было принято решение использовать автолестницу для спасения жильцов через окно, сообщают «Известия Мордовии».

В итоге пожарным удалось благополучно спустить на землю хозяина квартиры, который держал в руках любимую кошку. Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас выясняются причины и обстоятельства опасного инцидента.
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