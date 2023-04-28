Мужчину с кошкой спасли из горящей квартиры в Саранске

Спасатели прибыли по вызову к дому, где полыхала квартира, расположенная на пятом этаже. Так как пути эвакуации по лестнице были уже отрезаны огнем, было принято решение использовать автолестницу для спасения жильцов через окно, сообщают «Известия Мордовии».